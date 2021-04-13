В центре российского города нашли построенный китайцами тоннель

В центре Владивостока во время работ по созданию фонтана строители обнаружили старинный тоннель. По предположениям, сооружение построили более ста лет назад китайские рабочие. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Владивостокского диггер-клуба Артур Романенко.

Тоннель раскопали под центральной площадью города, где рабочие начали рыть котлован для создания фонтана. Один из строителей спустился на глубину десятиметровой ямы и снял происходящее на видео, которое опубликовано на YouTube-канале портала NewsBox24.tv. Подземное помещение оказалось вымощено крупными камнями и заканчивается тупиком. Россиянин также нашел внутри полки с бутылками.

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Романенко предположил, что тоннель мог служить дореволюционным дренажным коллектором. Для уточнения деталей понадобится экспертиза. «Находка очень интересная, потому что тоннель в первую очередь обращает внимание великолепным качеством. Его соорудили из камня и цемента, скорее всего, руками китайских рабочих — это очень вероятно. В те годы китайские подрядчики, китайские рабочие у нас, особенно до Русско-Японской войны, отметились практически везде, даже в строительстве Владивостокской крепости», — пояснил руководитель диггер-клуба.

На данный момент неизвестно, как власти решат использовать объект. Они могут проверить его на наличие артефактов и законсервировать, раскопать в нем второй ход и использовать вместе с фонтаном или оборудовать исторический объект и проводить там экскурсии.

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