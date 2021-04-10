На раскопки затерянного города в Египте потребуется 10 лет

Археологам потребуется по крайней мере 10 лет, чтобы провести раскопки на месте недавно обнаруженного древнего города в Египте. Об этом РИА Новости сказал ученый Захи Хавас.

«Работы продлятся по меньшей мере 10 лет, поскольку нам надо обнаружить весь город полностью, а также район храмов», — рассказал он. Ученый уточнил, что сейчас в затерянном городе откопали несколько кварталов, там есть помещения для хранения еды, изготовления одежды и кирпичей. В ближайшем будущем археологи будут работать на месте бывшего района храмов.

О том, что ученые нашли затерянный город — крупнейшее древнее поселение, когда-либо найденное на территории Египта, — стало известно в начале апреля. Его назвали Возвышением Атона (The Rise of Aten) в честь бога Солнца.

Возраст руин оценивается в три с половиной тысячи лет и датируется временем правления фараона Аменхотепа III. По словам египтологов, обнаружение затерянного города является вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона. За восемь месяцев раскопок ученым удалось обнаружить несколько районов города с хорошо сохранившимися зданиями и артефактами.

В феврале 2021 года американские и египетские археологи обнаружили древнейшую пивоварню в мире: она действовала в древнеегипетском городе Абидос, который располагался на западном берегу Нила в более чем 450 километрах от современного Каира. Специалисты датировали пивоварню периодом фараона Нармера, который правил в конце XXXI века до нашей эры и известен объединением Верхнего и Нижнего Египта.