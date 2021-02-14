Обнаружена самая древняя пивоварня в мире

Американские и египетские археологи обнаружили древнейшую пивоварню в мире. Об этом сообщает издание The Guardian.

Она действовала в древнеегипетском городе Абидос, который располагался на западном берегу Нила в более чем 450 километрах от современного Каира. Во время раскопок были найдены восемь 20-метровых сооружений с десятками керамических чаш, где во время приготовления пива грели смесь зерна и воды.

Специалисты датировали пивоварню периодом фараона Нармера, который правил в конце XXXI века до нашей эры и известен объединением Верхнего и Нижнего Египта. Британские археологи узнали о ее существовании еще в начале XX века, однако им так и не удалось ее найти. Пиво могло использоваться для ритуалов с участием фараона.

Ранее сообщалось, что египетские археологи обнаружили две реликвии, которые принадлежали царю Птолемею V Эпифану и его жене Клеопатре. Ученые нашли длинные каменные плиты с текстами и изображениями в храме Ком-Омбо (Верхний Египет), который является единственным сохранившимся строением древнего города Нубит.