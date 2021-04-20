Получение древней ДНК из грязи назвали революцией

Международная группа ученых впервые получила ДНК древних медведей, выделив ее из пещерной грязи. Исследователи называют это революционным достижением в области экологической геномики, которое сравнимо с высадкой человека на Луну. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Образцы биологического материала (экскременты и остатки шерсти) были получены в пещере Чикиуита, где ранее археологи находили каменные орудия и следы человеческой деятельности возрастом 25-30 тысяч лет. В отложениях также сохранились кости и ДНК древних животных, включая медведей, летучих мышей, полевок и кенгуровых прыгунов. Исследователи секвенировали ДНК, используя самые мощные методы по расшифровке нуклеотидной последовательности, и полностью воссоздали геномы двух медведей, живших во времена верхнего палеолита.

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Одна особь была предком современного американского черного медведя (Ursus americanus), а другая — вымершим 11 тысяч лет назад гигантским короткомордым медведем (Arctodus simus), который является одним из крупнейших когда-либо существовавших медведей. Исследователи сравнили их геномы с геномами других медведей, включая ДНК 83 современных черных медведей из США и Канады и трех гигантских короткомордых медведей, которые жили на Юконе в Канаде около 22 тысяч лет назад.

Черные медведи из Чикиуита тесно связаны с современными медведями в Северной Америке, но также имеют общее происхождение с черными медведями на Аляске. Короткомордые медведи, обитавшие в северной Мексике, сильно отличались от популяции короткомордых медведей, живших на северо-западе Канады.

До сих пор исследования древней ДНК, извлеченной из окружающей среды (или экологическая ДНК), были ограничены ДНК митохондрий и хлоропластов или короткими и разнообразными фрагментами геномов, по которым можно судить о таксономии биологических сообществ. Новая работа расширяет эту область до исследований генетики популяций и филогенетики.