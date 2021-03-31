Обнаружен «вызывающий страх» новый хищный динозавр

Аргентинские палеонтологи обнаружили новый вид хищного динозавра, названного Llukalkan aliocranianus. Он относится к абелизавридам — группе двуногих крупных плотоядных динозавров, которые обитали в Южном полушарии, в то время как Северное населяли тираннозавры. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в Journal of Vertebrate Paleontology.

Ллукалкан был одним из крупнейших хищников Патагонии, достигая в длину пять метров. Он имел чувствительное обоняние и мощные челюсти, а также был вооружен острыми когтями на верхних и нижних конечностях. Череп имеет характерные выступы, делающие его похожим на некоторых современных рептилий, например, игуан. По оценкам исследователей, динозавр также отличался от других хищников чутким слухом.

Отличительной особенностью динозавра является небольшая задняя заполненная воздухом пазуха в зоне среднего уха, которая до сих пор не наблюдалась ни у одного другого абелизаврида. По мнению ученых, слух у него был похож на слух современных крокодилов.

Ллулкалан на языке мапуче (индейского народа в Чили и Аргентине) означает «тот, кто вызывает страх». Он населял Патагонию примерно 80 миллионов лет назад вместе с еще одним абелизавридом — Viavenator exxoni. Ископаемые останки ллукалкана и виавенатора были обнаружены всего в 700 метрах друг от друга в формации Бахо-де-ла-Карпа.

На сегодняшний день в Патагонии обнаружено почти 10 видов абелизаврид. Эти динозавры обитали и в других районах древнего материка Гондваны, включая территорию современных Африки, Индии, Антарктиды и Австралии.