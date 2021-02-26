Названа окончательная причина гибели динозавров

Ученые Университета Техаса в Остине назвали падение астероида главной причиной вымирания динозавров. Они нашли доказательства, которые, по их мнению, окончательно подтверждают самую популярную версию исчезновения гигантских ящеров. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи обнаружили метеоритную пыль в ударном кратере Чиксулуб, возраст которой соответствует времени массового вымирания в конце мелового периода 66 миллионов лет назад. Диаметр кратера достигает 180 километров, и часть его находится под водой и донными отложениями Мексиканского залива.

В ходе полевых работ специалисты извлекли образцы горной породы, чья общая длина достигает километра. Они выявили присутствие иридия, который редко встречается в земной коре, но зато в обилии содержится в некоторых типах астероидов.

По словам ученых, нет сомнений, что иридиевая аномалия не связана с Чиксулубом. Иридий встречается в отложениях того же возраста по всей Земле, а в кратере он содержится в составе пыли, осевшей спустя несколько лет после удара. Самые большие концентрации иридия зарегистрированы в образцах, взятых с вершины пикового кольца — высочайшей точки кратера.