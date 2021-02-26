Решена загадка гигантских динозавров-хищников

Ученые Университета Нью-Мексико и Университета Небраски-Линкольна в США решили загадку, почему в меловом периоде практически не встречаются динозавры-хищники средних размеров, а доминируют крупные тероподы, такие как тираннозавры. Статья исследователей опубликована в журнале Science.

Сообщества современных хищников включают в себя животных с широким диапазоном размеров тела. Однако данные окаменелостей указывают, что среди динозавров не было мезокарноядных хищников, то есть видов, у кого средние размеры тела. Согласно новым данным, причиной этого является особая биология развития крупных тероподов, в том числе тираннозавров, когда детеныши изначально имели размеры крошечных птенцов. По мере роста тираннозавры последовательно занимали ниши хищников других размеров, ограничивая биоразнообразие.

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Исследователи определили влияние эффекта несоответствия размеров новорожденных и взрослых динозавров на 43 сообщества динозавров на семи континентах в течение 136 миллионов лет. Палеоэкологи проанализировали окаменелости 550 видов динозавров, распределив их по массе и рациону и оценив количество мелких, средних и крупных ящеров в каждом сообществе.

В итоге оказалось, что именно мегатероподы (гигантские хищные динозавры) оказывали специфическое влияние на структуру сообществ. Несмотря на то что травоядные динозавры могли иметь какие угодно размеры, в сообществах не было хищных видов с массой тела от 100 до 1000 килограммов. Вместо них эту нишу занимали молодые особи тираннозавров. Этот пробел наиболее характерен для мелового периода (145-65 миллионов лет назад), а в юрском (200-145 миллионов лет назад) он был еще меньше.

В юрском периоде разница между молодыми и взрослыми тероподами (например, аллозаврами) была не такой высокой, в отличие от тираннозавров и абелизавров мелового периода. Кроме того, существовало большое разнообразие зауроподов, гигантских растительноядных динозавров, на которых могли охотиться различные хищники.