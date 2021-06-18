Древний храм возрастом три тысячи лет оказался моделью Вселенной

Международная группа исследователей пришла к выводу, что древний храм возрастом три тысячи лет, находящийся на территории современной Турции, представляет собой модель космоса, как его представляли хетты. Выводы, которые другие специалисты признают спорными, приводятся в статье, опубликованной в Journal of Skyscape Archaeology.

Язылыкая — скальное святилище хеттов, индоевропейского народа бронзового века, проживавшего на территории современной Турции в 1700-1100 годах до нашей эры. Оно находится в окрестностях руин древней хеттской столицы Хаттуса, которые располагаются неподалеку от современной турецкой деревни Богазкале. Язылыкая состоит из двух помещений под открытым небом, украшенных рельефными изображениями хеттских божеств. Считается, что в последний раз это место использовалось по назначению в 1230 году до нашей эры.

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Ученые предположили, что изображения 64 вырезанных из скалы божеств, находящиеся в главном зале святилища, символизируют собой синодические месяцы и солнечный год. Такая интерпретация рельефов была встречена скептически, поскольку это означало бы, что такой календарь, вырезанный в скале, опередил свое время на столетия. В новой работе археологи приводят доказательства того, что святилище в целом является символической моделью космоса, а изображения иллюстрируют собой уровни мироздания (подземный мир, земля и небо), а также циклические процессы (смена дня и ночи, фазы луны и времена года).

Рельефы в комнате А можно разделить на три группы. В первую группу входит 12 изображений, которые показывают синодические месяцы (то есть промежуток времени между двумя одинаковыми фазами Луны). Затем во второй группе изображенные божества (с 13 по 41) отмечают дни месяца. Еще 19 образуют Метонов цикл — промежуток времени, равный 19 годам или 235 синодическим месяцам. По мнению ученых, хетты отмечали дату, прикрепляя к изображениям маркеры. Высшие боги хеттского пантеона, которые не входят в календарь (с 42 по 46), расположены на центральной панели помещения А и символизируют собой неподвижный полюс мира и околополярные созвездия.

В целом, камера А служит символом всего на Земле и на небе, включая Солнце, Луну, пять видимых планет, некоторые созвездия и звезды, северный небесный полюс и северное приполярное царство. Другое помещение — комната В — содержит изображения 12 богов подземного мира. Таким образом, Язылыкая представляет собой модель Вселенной, охватывающей три царства: подземное, земное и небесное.

В статье также проводятся параллели между пантеоном хеттских божеств и системами верования других древних цивилизаций, которые создавали памятники, связывающие жизнь на Земле со вселенной. Однако, по словам других ученых, авторы часто ссылаются на тексты Месопотамии, которая оказывала культурное влияние на хеттов, но сами хеттские тексты уделяют астрономии мало внимания. Доказательства были бы убедительные, если бы подобную связь между богами и астрономией демонстрировали и другие хеттские памятники.