В Саратовской области нашли шесть памятников археологии. Об этом сообщает «СарИнформ» со ссылкой на управление по охране культурного наследия региона.

Памятники находятся в Татищевском и Саратовском районах. В их числе группы курганов «Курдюм» рядом с селом Курдюм, «Ищейкино» рядом с селом Михайловка, «Ильиновка» рядом с поселком Татишево, «Васильев» рядом с селом Курдюм, поселение «Ищейкино» рядом с селом Константиновка и группа курганов «Песчанный Умет» рядом с селом Песчаный Умет.

Отмечается, что находки были сделаны в июне. Собственники памятников должны поддерживать их состояние и не допускать их разрушения.

В конце марта сообщалось, что в Темрюкском районе Краснодарского края во время реконструкции дороги, ведущей к Крымскому мосту, обнаружили древние захоронения. На участке начались раскопки.