В Ейске открыли уникальную выставку старообрядческих икон, приуроченную к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Об этом стало известно интернет-порталу «Кубань 24».

На мероприятия мастера хотят показать красоту и энергетику старообрядческой иконы, а также напомнить об «исключительно русском искусстве». Ейские иконописцы посвятили свои работы протопопу Аввакуму, который боролся за сохранение церковных традиций. Его икона стала центральной на выставке.

Россиянам также рассказали о процессах создания старообрядческой иконы. Методы такой иконописи не менялись на протяжении нескольких веков, отмечает издание.

В подготовительном этапе мастера растирают минерал о стекло и соединяют с красящим пигментом. В работе применяют глину, мездру, чачу, мел и вино. Липовая деревянная доска покрывается левкасом перед начало росписи.

После этого мастера начинают создавать иконописный портрет. На нимбы и складки одежд святых наносят полимент, или армянскую глину, а также сусальное золото. Затем проводят роскрышь — этап раскладки цветов на иконе.

В заключение иконописцы выписывают лики и пропитывают все изображение олифой — веществом на основе растительных масел.

Ранее московские археологи нашли в исторической части Великого Новгорода бронзовую икону XVIII века. Ее размеры составляют примерно пять на восемь сантиметров. На одной ее части изображено распятие, а на второй — святой с копьем. Археологи не исключают, что она принадлежала старообрядцам.