Столетнюю мозаику с ликами святых нашли в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге нашли закрашенную сто лет назад мозаику с изображением святых на Елизаветинской богадельне Елисеевых. Об этом сообщила участница краеведческого объединения «Гэнгъ» Ксения Сидорина в своем Instagram.

По словам Сидориной, мозаику создали в 1905 году, а закрасили в 1920.

На мозаике изображены святые Захария и Елизавета. Команда объединения ищет других промышленных альпинистов, которые помогли бы восстановить произведение.

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