В Елабуге отреставрируют дом-музей художника Шишкина

В Елабуге отреставрируют дом-музей русского художника и живописца Ивана Шишкина. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Отмечается, что проект, одобренный государственной экспертизой Республики Татарстан, предусматривает работы по сохранению здания, признанного объектом культурного наследия федерального значения.

Иван Шишкин родился в Елабуге в 1830 году. Детство он провел в двухэтажном каменном доме, построенным семьей вскоре после его рождения, а затем неоднократно возвращался туда уже взрослым. Дом на Набережной, 12 принадлежал семье около ста лет. В марте 1962 года на первом этаже открылся дом-музей Шишкина, а в 2004 году он вошел в состав Елабужского музея-заповедника и теперь принимает до 50 тысяч посетителей в год.

Ранее в июле сообщалось, что в российском городе отреставрируют архитектурные памятники. Так, в Ставрополе отремонтируют подпорную стену на проспекте Карла Маркса в районе художественного училища.