В Екатеринбурге представят ранее не доступные публике работы художников Урала

В Екатеринбурге откроется выставка «Дары» с работами художников Урала из собрания Воловича

В Екатеринбурге откроется выставка «Дары» с ранее не доступными широкой публике работами художников Урала из собрания семьи народного художника России Виталия Воловича. Об этом сообщает ТАСС в среду, 14 июля.

Отмечается, что на выставке будут представлены полотна Анатолия Калашникова, Миши Брусиловского, Киры Масумовой, Германа Метелева, Светланы Тарасовой, Юрия Истратова, Виктора Махотина и Алексея Казанцева. Она начнет работу в Художественном музее Эрнста Неизвестного с 28 июля, ее открытие приурочено ко дню рождения Воловича.

«Концепт экспозиции раскроет сюжет о творческом взаимодействии представителей уральской художественной школы, творивших во второй половине ХХ — начале ХХI веков», — заявили в пресс-службе музея.

Виталий Волович родился в Приморском крае в 1928 году. Он прославился иллюстрациями к «Слову о полку Игореве», «Тристану и Изольде» и «Ричарду III». Его работы хранятся в Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств имени Пушкина, Русском музее Санкт-Петербурга, а также в зарубежных музеях. Художник скончался в возрасте 90 лет в 2018 году.