В российском городе отреставрируют архитектурные памятники

В Ставрополе в кратчайшие сроки отреставрируют архитектурные памятники

В Ставрополе отремонтируют подпорную стену на проспекте Карла Маркса в районе художественного училища. Об этом сообщает «Ставропольская правда».

По словам мэра города Ивана Ульянченко, чтобы сохранить уникальный объект, реставрацию планируется начать в кратчайшие сроки.

Уже начата работа по разработке проектного решения, она завершится до 15 сентября. Муниципалитет планируется также отреставрировать декоративную стенку каскадных фонтанов «Дельфины» на проспекте Октябрьской революции. Документацию на проведение ремонтных работ подготовят в этом году.

«Перед администрацией стоит важная задача – сохранить исторический облик города и выполнить охранные обязательства, которые распространяются на памятники архитектуры», — отметил Ульянченко.