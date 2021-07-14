В старинной церкви Петербурга за лифтовой шахтой нашли лик Богородицы

В церкви святой Великомученицы Екатерины при Смольном монастыре в Санкт-Петербурге за лифтовой шахтой нашли лик Богородицы на золотом фоне, композицию «Ночной Иерусалим» и ангелов с «отбитыми ножками». Об этом сообщается на сайте городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Находка была сделана во время работ по реставрации церкви. В советское время здание использовалось как хранилище для документов, и там построили многоэтажный стальной стеллаж для бумаг, которые отправляли на ярусы с помощью лифта. За шахтой этого лифта и обнаружили декоративную отделку стен, выполненную по чертежам Франческо Бартоломео Растрелли.

«Здесь масса находок и очень интересное наслоение этапов бытования этого объекта. Мы хотим сохранить все, что дошло до нашего времени. Когда леса и стеллажи будут разобраны, и откроется объем церкви, мы ахнем, увидев эту красоту», — отметил председатель комитета Сергей Макаров.

Кроме того, в старинной церкви нашли фрагменты росписи маслом по штукатурке с изображением святых мучениц середины XVIII века. Их выполнили художники Иван Бельский и Мина Колокольников. В дальнейшем в помещении планируют полностью заменить системы отопления, вентиляции, электроснабжения и пожаротушения. Деньги на реставрационные работы направили из городского бюджета.

Ранее археологи нашли в Омской области кухонную утварь XVIII века. Все предметы будут отправлены в Государственный исторический музей Москвы, а после получения заключения их вернут обратно и передадут местному музею.