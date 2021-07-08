Россиянам предложат раскопать Татарское городище

Крупнейший археологический памятник Предкавказья, Татарское городище, в ближайшее время планируют включить в действующие и новые туристические маршруты в Ставропольском крае. Об этом сообщили в мэрии Ставрополя, передает ГТРК «Ставрополье».

Как пояснили в мэрии, Татарское городище, возраст которого насчитывает порядка 3 тысяч лет, представляет собой настоящий музей под открытым небом, однако чтобы раскрыть его туристический потенциал, необходимо включить его в городскую инфраструктуру. Для этого к нему уже начали строить современную дорогу, протяженность которой составит около 800 метров. В дальнейшем на проезде появятся остановки общественного транспорта, а непосредственно у входа на туристическую тропу обустроят заезд и парковки.

«Это необходимо для комфорта приезжающих туристов, а также историков и археологов. Ведь одной из главных изюминок экскурсии по Татарскому городищу станет возможность лично поучаствовать в раскопках его объектов», — рассказали в мэрии.

Там добавили, что в случае благоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу, уже в августе Татарское городище сможет стать площадкой для фестиваля исторической реконструкции, приуроченного ко Дню города Ставрополя.