В Карачаево-Черкесии обнаружили следы древней церкви

Археологи обнаружили в Карачаево-Черкесии ранее неизвестную древнюю церковь. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Уточняется, что на территории древних аланских храмов X века нашли погребения, части пола, следы каменных лавок от церкви, которая была разрушена в 930-х годах. «В юго-западном углу храма закончена зачистка открытого древнего пола. Обнаружено два уровня пола — известковый и цемянковый, а также следы каменных лавок, примыкавших к стенам храма. На лавках сверху лежали деревянные доски, опиравшиеся на квадратный столбик, от которого найден паз в полу», — рассказали в РГБУ «Аланский христианский центр на Северном Кавказе».

Уточняется, что изучением территории занимаются специалисты из Института археологии РАН, Института востоковедения РАН и «Высшей школы экономики». Историко-архитектурный и археологический комплекс с тремя храмами находится в поселке Нижний Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесии. Комплекс датируется VII-XIV веками.