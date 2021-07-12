В Ингушетии учредили праздник родовых башен

Власти Ингушетии учредили в регионе новый праздник — День ингушских башен. Соответствующий указ подписал глава республики Махмуд-Али Калиматов, пишет «Российская газета».

Как следует из документа, отмечаться новый праздник будет ежегодно в третью субботу мая начиная с 2022 года. По задумке властей, в этот день в республике будут проходить различные культурно-исторические и научно-просветительские мероприятия.

В пресс-службе главы Ингушетии напомнили, что жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения разбросаны по всей горной части республики. «В периметре башенных комплексов также могут располагаться и другие объекты ингушского зодчества — святилища и склепы», — отметили там.

В частности, добавили в пресс-службе, в число самых известных памятников республики всходит комплекс Вовнушки, ставший финалистом проекта «Семь чудес России».