В Марий Эл обнаружили десятки новых военно-мемориальных объектов

Сотрудники отдела истории и научного архива музея имени Тимофея Евсеева обнаружили в трех районах республики Марий Эл десятки новых военно-мемориальных объектов. Об этом пишет MariMedia.

Экспедиция прошла в трех районах республики — Оршанском, Советском и Новоторъяльском. Ее целью было подтверждение информации об уже существующих объектах и выявление новых.

Специально для этого сотрудники музея провели фотофиксацию всех объектов и установили их GPS-координаты. Также в рамках экспедиции были подробно изучены обелиски, мемориальные комплексы, плиты и доски, памятники, стелы, а также захоронения участников ВОВ, локальных конфликтов, ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии и военнослужащих, погибших во время несения службы

По итогам работы по трем районам было обнаружено 178 военно-мемориальных объектов, посвященных Великой Отечественной войне и другим локальным конфликтам, 66 из них оказались новыми.

Ранее в июне сообщалось о том, что в Ленобласти появится мемориал в память о погибших в годы войны мирных гражданах. У деревни Дони Гатчинского района был установлен закладной камень будущего Мемориального комплекса — в торжественной церемонии приняли участие председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания региона Сергей Бебенин.

