В Волгоградской области нашли захоронения древних кочевников

Студенты-историки Волгоградского государственного университета в ходе археологических раскопок нашли захоронения древних кочевников позднего сарматского периода. Об этом сообщается на сайте администрации Волгоградской области.

Раскопки проводились в Октябрьском районе. Студенты раскопали два кургана, в первом была найдена сероглиняная миска (I век нашей эры), во втором были обнаружены мужское половецкое захоронение и женское погребение позднего сарматского периода (I-IV век нашей эры). В захоронении с останками половца были найдены предметы одежды и колчан с охотничьими стрелами с костяными наконечниками.

После завершения раскопок все артефакты будут отправлены в археологические лаборатории для анализа. Находки затем войдут в коллекции музеев Волгоградской области. В регионе зарегистрировано более 1200 памятников археологии, специалисты ежегодно проводят их мониторинг.

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