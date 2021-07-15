В Калмыкии открылась школа джангарчи

В Малодербетовском районе Калмыкии открылась школа джангарчи. Об этом сообщает «РИА Калмыкия».

Отмечается, что это произошло по инициативе заслуженного деятеля искусств Калмыкии Батра Манджиева и при поддержке администрации Малодербетовского района. На занятия по изучению калмыцкого героического эпоса «Джанг» приглашаются мальчики в возрасте от 10 до 15 лет. Также воспитанники углубят знания по родному языку и овладеют горловым пением.

Джангарчи — калмыцкий профессиональный исполнитель калмыцкого эпоса «Джангар» и народный сказитель. Джангарчи играют значительную роль в сохранении и передаче калмыцкой культуры. Исполнению «Джангара» предъявляются особые правила, например, традиционно такие песни передавались устным способом, в сопровождении под аккомпанемент музыкальных инструментов хуура и ятха.

Ранее в июле сообщалось о том, что в Калмыкии восстановили популяцию краснокнижных сайгаков. Отмечалось, что около трети популяции этих животных переместилась из государственного заповедника «Черные земли» в северные районы республики. Причиной миграции могло стать увеличение популяции на заповедной территории. Кроме того, у животных могла включиться генетическая память, в связи с чем они отправились по старым дорогам.