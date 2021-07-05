В Калмыкии восстановили популяцию краснокнижных сайгаков. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что около трети популяции этих животных переместилась из государственного заповедника «Черные земли» в северные районы республики. «Местное население видит там животных в степи. Миграция в отдаленные от заповедника районы региона не происходила последние лет 20. Сайгаки жили оседло на территории заповедника, если они и покидали его, то не так далеко, как сейчас», — рассказал директор заповедника Батаар Убушаев.

По его мнению, причиной миграции могло стать увеличение популяции на заповедной территории. Кроме того, у животных могла включиться генетическая память, в связи с чем они отправились по старым дорогам.

В регионе провели межведомственное совещание с участием сотрудников госзаповедника, полиции, Росгвардии и министерства природы. На нем приняли решение усилить охрану популяции и обратить особое внимание на проблему браконьерства. Несмотря на то, что на антилоп запрещено охотиться, браконьеры занимаются добычей рогов самцов, которые используются в традиционной восточной медицине.

Заповедник «Черные земли» был основан в 1990 году. На данный момент он является единственным в стране полигоном для изучения степных, полупустынных и пустынных ландшафтов, а также охраны калмыцкой популяции сайгака.