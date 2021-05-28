Россия
 
Последние новости
Литва упрекнула Россию в желании «поглотить» Белоруссию
Пашинян понадеялся на помощь России в демаркации границ с Азербайджаном
Женщины завели 19 мужей на двоих и заработали десятки миллионов рублей
В Крыму объяснили появление мужчины из «шкафа» на совещании с Аксеновым
У бывшего сенатора и зама Юрия Лужкова украли сумку Prada
Странную посадку самолета в Минске расследуют по аналогии с катастрофой MH17
Лидер Rammstein показал в новом видеоклипе Ревву и плачущего кровью Ленина
США испытали двигатель способной ударить по Москве ракеты
У главы ВТБ пошли «мурашки по коже» из-за участия заключенных в стройках
В России прокомментировали предложение ЕС дать Минску денег за смену власти
Новости партнеров
Прослушать новость

В России предрекли исчезновение 13 видов животных

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России могут исчезнуть 13 видов животных. Такую ситуацию описал глава Минприроды России Александр Козлов. Его прогноз приводит РИА Новости.

Министр уточнил, что под угрозой исчезновения находятся амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, гренландский и серый киты.

«Не должны наши дети и внуки животных по картинкам изучать», — цитирует агентство Козлова.

Ранее сообщалось, что на берегу Каспийского моря нашли более 200 мертвых краснокнижных нерп. Предполагается, что их гибель может быть связана с попаданием животных в сети рыбаков и браконьеров.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На берегу Каспийского моря нашли более 200 мертвых краснокнижных нерп
В России обезглавили редчайшего тигра
В московском зоопарке из-за посетителя погибла краснокнижная птица
В России спасли умиравшего от голода и обморожения редчайшего тигра