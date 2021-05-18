На берегу Каспийского моря нашли более 200 мертвых краснокнижных нерп

За последний месяц более 200 нерп из Красной книги нашли мертвыми на побережье Каспийского моря. Об этом сообщил директор АНО «Каспийский природоохранный центр» Заур Гапизов, передает ТАСС.

«Так, вчера между Дербентом и Дагестанскими Огнями обнаружено еще три туши. Все особи молодые, одна без шкуры. Всего с конца апреля по сегодняшний день сотрудники Каспийского природоохранного центра на берегу Каспия нашли более 200 погибших тюленей», — рассказал Гапизов.

По мнению директора природоохранного центра, гибель нерп может быть связана с попаданием животных в сети рыбаков и браконьеров. Гапизов объясняет, что весной нерпы спускаются к югу, где запутываются в рыболовецких сетях и не могут выбраться.

В природоохранном центре не исключают и такую причину массовой гибели нерп, как загрязнение моря и вирусные заболевания. «Поскольку море грязное, рыба, которую едят тюлени, может отравлять их, это также одна из возможных причин гибели нерп. (…) По самой воде видно, что море загрязнено сточными водами, так как в прибрежных городах отсутствует сеть очистных сооружений», — объяснил Гапизов.

В Каспийском природоохранном центре проводят исследования. У мертвых нерп взяли анализы, чтобы выяснить причины их гибели. Побережье обследуют с помощью дронов.

Ранее сообщалось, что ученые Москвы и Дагестана из научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» обнаружили 150 мертвых особей краснокнижных нерп. По словам очевидцев, все побережье было усеяно погибшими животными.