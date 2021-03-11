Ученые показали уникальные кадры вскармливания нерпят сразу тремя самками

Ученые в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье показали уникальные кадры вскармливания детенышей ларги (дальневосточной нерпы) сразу тремя самками. Видеозапись опубликована на YouTube-канале ФГБУ «Земля леопарда», под управлением которого находится заповедник.

Специалисты с помощью веб-камер наблюдают за родами и процессом кормления нерпят, также они начали вести учет численности.

На опубликованных кадрах три нерпы лежат недалеко друг от друга на побережье и кормят детенышей. В это время самцы лежат рядом и охраняют их.

«Уникальные видеокадры вскармливания детенышей ларги сразу тремя самками, которых охраняют самцы, получены на одном из островов архипелага Римского-Корсакова в заливе Петра Великого. После выкармливания самок на лежбище вновь ждет спаривание с самцами — эти процессы проходят параллельно», — говорится в сообщении.

Ранее вахтовые рабочие спасли нерпу, заблудившуюся в районе ГП-2 Бованенковского месторождения на Ямале, происходившее они сняли на видео. Животное выбралось из воды в промышленной зоне и в течение суток ползало на производственном объекте от одного озерца в другое в поисках большой воды.