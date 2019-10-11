Спасение потерявшейся на предприятии нерпы попало на видео

Видео: Газовик.инфо MOVIE / YouTube

Вахтовые рабочие спасли нерпу, заблудившуюся в районе ГП-2 Бованенковского месторождения на Ямале. Происходившее они сняли на видео, сообщает «Газовик.Инфо».

По данным издания, животное выбралось из воды в промышленной зоне и в течение суток ползало на производственном объекте компании «Газпром добыча Надым» от одного озерца в другое в поисках большой воды.

В спасении зверя участвовали газодобытчики совместно с сотрудники подрядной организации «Газпромстрой». Один из спасателей Хасан Кабехов рассказал, что сначала нерпа злилась и пыталась укусить людей. Чтобы поймать ее, рабочие расстелили дарнит и пытались загнать ее туда снежками. «Первый раз она слишком разогналась и перескочила, а вторая попытка закончилась успешно», — отметил мужчина.

Потом зверя завернули в полотно, отвезли на машине к реке Се-Яха и вынесли к берегу. Оставшиеся несколько метров к воде животное преодолело само. «Мы ехали где-то 10 километров, наша подопечная не издала ни звука, и когда увидела водоем, еще подумала, и только потом к нему побежала. Мы были рады, что все закончилось благополучно», — добавил Кабехов.

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