На берегу Каспийского моря нашли 150 мертвых краснокнижных нерп

Ученые из Москвы и Дагестана нашли на побережье Каспийского моря более 150 мертвых краснокнижных нерп, с части из которых были сорваны шкуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Виктора Никифорова.

Точные причины произошедшего пока неизвестны: ими могут быть как загрязнение моря опасными отходами, так и деятельность рыболовецких судов. «Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа», — сказал Никифоров. Он добавил, что специалисты продолжают поиск погибших млекопитающих, их число может вскоре вырасти до двух сотен.

Директор Института экологии и устойчивого развития Алимурад Гаджиев отметил, что многие животные были найдены запутавшимися в рыболовных сетях. Он предложил начать круглогодичный мониторинг и исследования морской среды в области инцидента.

«Сто лет назад численность нерп на Каспии была более миллиона, а сейчас, по разным оценкам, 50-70 тысяч. Это серьезное снижение численности, такую проблему нельзя решить разовыми акциями», — заявил Гаджиев.

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