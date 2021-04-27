У берегов США нашли крупное захоронение топлива

На дне Тихого океана в 20 километрах от Лос-Анджелеса обнаружили огромные захоронения бочек, в которых содержится около 25 тысяч баррелей (более 3000 тонн) дизельного топлива, сообщает Assoсiated Press.

Кладбище токсичных отходов у побережья Южной Калифорнии недалеко от острова Санта-Каталина обнаружили океанографы. Вода в этом месте и ранее содержала высокие уровни токсичного химического вещества. Исторические судовые журналы показывают, что бочки сбрасывались здесь промышленными компаниями с 1930-х годов вплоть до 1972 года, когда в США был принят закон об охране окружающей среды. Точные масштабы захоронения до этого момента не были известны.

Согласно снимкам подводных дронов, бочки лежат на глубине примерно 900 метров. «Это было сюрпризом для всех, кто работал с данными и ходил в море», — сказал директор Института океанографии Калифорнийского университета Эрик Террилл.

В случае, если бочки не протекли, экологи рассчитывают поднять их со дна и перевезти в другое место для безопасной утилизации.