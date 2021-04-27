Американский нефтяной гигант поймали на лжи

Действия американского нефтяного гиганта ExxonMobil по снижению выбросов и отказа от ископаемого топлива выглядят профанацией, компания лжет о том, что беспокоится по поводу экологии. К такому выводу пришли участники хедж-фонда Engine No 1, проанализировавшие деятельность и обещания компании, сообщает Financial Times.

Организация представила 80-страничную презентацию для инвесторов, из которой следует, что у Exxon до сих пор нет заслуживающего доверия плана по защите активов при переходе на другие источники энергии. Таким образом, делают вывод эксперты, компания просто не верит в будущий энергетический переход и не думает над ним.

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В частности, в документе указано, что Exxon много говорит об улавливании углерода и развитии биотоплива, но в действительности улавливает не более одного процента выбросов.

В декабре прошлого года компания объявила, что в 2025 году добьется снижения выбросов парниковых газов на 15-20 процентов. Тогда говорилось, что эти действия находятся в логике Парижского соглашения по климату. Но в анализе Engine No 1 утверждается, что общий объем выбросов Exxon только возрастет, часть из них придется на продаваемую продукцию.

Ключевые инвесторы компании, в том числе фонды BlackRock и Vanguard, активно поддерживают климатическую повестку, но пока никак не реагируют на скандал вокруг нефтяного гиганта. В свою очередь сам Exxon призывает не верить едва открывшемуся хедж-фонду с неопределенным планом, который хочет помешать развитию компании.

Engine No 1 владеет акциями Exxon на 50 миллионов долларов. В конце прошлого года фонд начал кампанию по изменению политики Exxon, в том числе предлагая своих членов совета директоров для избрания. Собрание акционеров по этому поводу намечено на конец мая. О поддержке Engine No 1 уже объявили ряд инвесторов, среди них есть и пенсионный фонд штата Нью-Йорк, третий по величине государственный пенсионный фонд США.

Ранее сообщалось, что ExxonMobil впервые за 40 лет получил годовой убыток в размере 22,4 миллиарда долларов. Выручка в 2020 году упала на 30,7 процента, до 46,5 миллиарда долларов.