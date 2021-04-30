В израильском городе Хайфа кабаны довели супругов до развода после 17 лет брака. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Муж утверждает, что жена отказывается выгонять диких кабанов, которые забрели к ним в сад, и даже подкармливает их. Он хотел вызвать специалистов и избавиться от зверей, но она была против. В итоге мужчина через юриста передал ей письмо с жалобой. «Я боюсь, что они нападут на меня, — объясняет он. — Они уже нападали на людей в городе. Эта ситуация опасна для жизни».

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В свою очередь, жена заявляет, что ей нравятся дикие кабаны. По ее словам, если мужу так хочется быть от них подальше, ему просто не следует приходить. После этого она подала на развод.

Кабаны появились на улицах Хайфы несколько лет назад, и с каждым годом их становится все больше. The New York Times пишет, что в 2019 году городские власти получили 1328 жалоб на этих зверей. В 2020-м, по сообщению Reuters, добровольцы стали создавать «свиные патрули», которые приезжают по вызову и прогоняют особенно наглых свиней. Жители Хайфы связывают нашествие с запретом на отстрел и лесным пожаром в 2016 году, экологи же считают, что кабаны сбежались из-за пищевых отходов на помойках.

a wild boar in Haifa taking a nap after eating all the garbage pic.twitter.com/20Rvt7uISa — ཊལབསརངཧ (@David_Rudnick) March 10, 2021

В 2018 году сообщалось, что два кабана устроили набег на японский город Киото и ранили пять человек. Они напали на старшеклассницу, пронеслись через дом престарелых, сбили с ног 81-летнюю женщину, поцарапали 71-летнего полицейского и подрались с 50-летним плотником.