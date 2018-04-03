Дикие кабаны ворвались в Киото и ранили пять человек

Два кабана устроили набег на японский город Киото и ранили пять человек. Об этом сообщает издание SoraNews24.

Звери появились в городе утром в субботу, 31 марта. По утверждению очевидцев, длина одного из кабанов составляла около метра. Другой, по всей видимости, был его детенышем.

В 11:25 в полицию поступило сообщение, что кабан напал на старшеклассницу. Начавшаяся паника напугала животные, они побежали прятаться и выбили дверь в дом престарелых. Два сотрудника учреждения, 43-летний мужчина и 35-летняя женщина, сумели выгнать их на улицу, отделавшись укусами и царапинами на ногах.

После этого кабаны бросились к 81-летней женщине, которая шла мимо, и сбили ее с ног. При падении она сломала запястье и получила другие травмы. Затем звери покусали и поцарапали 71-летнего офицера полиции в отставке, который пытался ей помочь.

После этого кабанов попыталась остановить группа из четырех мужчин. «Я минут десять бил кабана деревянной доской, а он не сдвинулся ни на дюйм. Было страшно», — утверждает 50-летний плотник, ввязавшийся в драку со зверями. Тем не менее, вскоре животные покинули город.

По словам местных жителей, кабаны нередко наведываются в Киото ранней весной, чтобы полакомиться растущим там бамбуком.

В феврале сообщалось, что медведь-губач забрел в индийский город Бхопал, штат Мадхья-Прадеш, и ранил около десяти человек. Лесное ведомство снарядило на его поиски 40 человек на шести автомобилях с необходимым для отлова животного снаряжением, однако зверю удалось сбежать.

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