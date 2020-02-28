Кабан вышел из моря и вступил в смертоносную битву с 50-летним рыболовом

В японском городе Нагасаки из моря вышел кабан и напал на рыболова. Об этом пишет издание SoraNews24.

Животное длиной около метра набросилось на 50-летнего мужчину, который удил рыбу на берегу. Рыболов не растерялся, прижал его к земле и схватил за рыло. Поединок заметил прохожий. Он позвонил в полицию и рассказал о мужчине, который вступил в смертоносную битву с кабаном.

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Когда на место происшествия прибыли экстренные службы, кабан был мертв. «Я его одолел», — сообщил рыболов, поджидавший полицейских возле туши. Как выяснилось, ему удалось утопить животное. Кабан успел искусать его ноги, однако травмы не представляли угрозы для жизни.

В 2018 году сообщалось, что два кабана устроили набег на японский город Киото и ранили пять человек. Они напали на старшеклассницу, пронеслись через дом престарелых, сбили с ног 81-летнюю женщину, поцарапали 71-летнего полицейского и подрались с 50-летним плотником.

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