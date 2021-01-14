В России спасли умиравшего от голода и обморожения редчайшего тигра

В Хабаровском крае в реабилитационный центр передали истощенного амурского тигра с обмороженными лапами и хвостом. Об этом сообщается на сайте регионального министерства природных ресурсов.

Животное обнаружили в трех километрах от станции Покровка. Специалисты установили, что тигрице примерно 5 или 6 лет. Сейчас сотрудники центра реабилитации диких животных «Утес» начали проводить процедуры по лечению тигра с сильным истощением, обморожением лап, хвоста и ушей.

Запрос о дальнейшей судьбе пострадавшего животного был направлен в Росприроднадзор.

Амурский тигр — это редчайший вид, занесенный в Красную книгу. Чаще всего животное можно встретить на территории Приморского и Хабаровского краев России, и в очень небольшом количестве на территории северо-восточного Китая и Северной Кореи. В настоящее время в природе живут около 400 таких тигров.