Россия
 
Последние новости
ЕСПЧ признал фактическую юрисдикцию России над Крымом
Журналисты раскрыли механизм нелегальной работы косметологов-самоучек в России
В центре для мигрантов в России пресекли бунт
Сати Казанова рассказала о жизни в квартире с тараканами
Уфимской художнице пригрозили расправой из-за ее картин с обнаженными башкирами
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
Рублю предсказали укрепление в 2021 году
Женщина похудела на 22 килограмма за четыре месяца и раскрыла секрет успеха
Раскрыт прототип iPhone 12
CAS опубликовал полный текст решения по спору WADA и РУСАДА
Новости партнеров
Прослушать новость

В России спасли умиравшего от голода и обморожения редчайшего тигра

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: khabkrai.ru

В Хабаровском крае в реабилитационный центр передали истощенного амурского тигра с обмороженными лапами и хвостом. Об этом сообщается на сайте регионального министерства природных ресурсов.

Животное обнаружили в трех километрах от станции Покровка. Специалисты установили, что тигрице примерно 5 или 6 лет. Сейчас сотрудники центра реабилитации диких животных «Утес» начали проводить процедуры по лечению тигра с сильным истощением, обморожением лап, хвоста и ушей.

Запрос о дальнейшей судьбе пострадавшего животного был направлен в Росприроднадзор.

Амурский тигр — это редчайший вид, занесенный в Красную книгу. Чаще всего животное можно встретить на территории Приморского и Хабаровского краев России, и в очень небольшом количестве на территории северо-восточного Китая и Северной Кореи. В настоящее время в природе живут около 400 таких тигров.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян отправили в СИЗО за убийство тигра Павлика
Россиянина заподозрили в убийстве амурского тигра
Первая в мире тигрица заразилась коронавирусом от человека