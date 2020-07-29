Россиянина заподозрили в убийстве амурского тигра

В Хабаровском крае 44-летнего местного жителя подозревают в убийстве самки амурского тигра, занесенного в Красную книгу, и продаже частей ее туши. Об этом сообщается на сайте Управления МВД России по региону.

Как сообщили в ведомстве, мужчина в мае убил самку тигра в возрасте трех-пяти лет. Ее тушу он хранил в своем частном доме. Затем повез части туши в Хабаровск, чтобы там продать их. «Сотрудниками полиции задокументирован факт реализации головы, шкуры и фрагментов лап амурского тигра», — говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан. Эксперт обнаружил в туше следы огнестрельных ранений в области головы и туловища. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ». С подозреваемого взято обязательство о явке, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Амурский тигр — один из самых редких хищников на планете, он занесен в Международную Красную книгу и находится под угрозой исчезновения. По данным «Тигриной переписи» 2015 года, их насчитывалось от 523 до 540 особей.

Ранее стало известно, что в России будет создана единая цифровая база данных о состоянии популяции амурского тигра. Помимо создания единой базы данных Минприроды анонсировало усовершенствование правовых и методических основ охраны популяции амурского тигра.