Российские браконьеры убили детеныша одного из 500 оставшихся амурских тигров

В Приморском крае браконьеры убили амурского тигренка, которому было меньше года. Об этом сообщается на сайте АНО «Центр "Амурский тигр"». Судьба взрослой тигрицы, которая должна была находиться с детенышем, неизвестна.

В организации отметили, что браконьеров заметили в 11 километрах от села Нововладимировка (125 километров от Уссурийска), после чего на место выехали сотрудники охотнадзора и УФСБ по Приморскому краю. Изначально предполагалось, что они охотятся на копытных.

«Нами был обнаружен труп тигренка с явными признаками насильственной смерти, — сообщил инспектор "Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского края" Александр Чебанюк. — По следам, которые были обнаружены на месте, мы вышли к зимовью, где были обнаружены двое местных жителей, при которых было оружие».

Рядом с зимовьем был обнаружен тайник с мясом кабана. Сейчас браконьеров также проверяют на причастность к убийству тигренка. Его труп направлен на экспертизу.

«Первоочередной задачей является установить состояние здоровья тигрицы — матери погибшего тигренка. Пока, по собранной специалистами на месте информации, у самки нет ранений», — сказал гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. По его словам, у тигрицы после потери детеныша может быть расстройство поведения.

Точная популяция амурского тигра в России неизвестна. По данным «Тигриной переписи» 2015 года, их насчитывалось от 523 до 540 особей.

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