Оккупированное белыми медведями российское село предложили переселить

Белые медведи будут и дальше приходить к людям в село Рыркайпий на Чукотке, и в будущем ситуация может усугубиться. Одним из радикальных способов решения проблемы может стать переселение всех жителей в соседний населенный пункт, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

«Одно из возможных решений — провести опрос среди жителей Рыркайпия, там живет примерно 500 человек, понять их отношение к тому, что собираются медведи, понять, какая доля готова жить рядом с хищником, какая нет», — сказал ученый, отметив, что многим психологически тяжело находиться рядом со зверями.

По его словам, в пяти километрах от села есть опустевший поселок Шмидта. Многих его жителей за последние годы переселили в Рыркайпий, осталось всего несколько человек. Поселок хотят закрыть, но вместо этого некоторых людей можно переселить обратно. Раньше там жило около 100 человек, остались дома и инфраструктура. Кочнев отметил, что такая мера полностью не решит вопрос, но снизит напряженность.

5 декабря российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) сообщило о нашествии белых медведей в районе села Рыркайпий. Не менее 56 особей обосновались на мысе Кожевникова в 600 метрах от населенного пункта. Животные выглядели худыми, среди них были самки с детенышами. Несколько месяцев назад моржи устроили лежбище на мысе, потом они ушли, и осталось несколько тушь, которыми и питаются медведи. Из-за теплой погоды они не могли пройти по льду, чтобы охотиться в море. Для защиты местных жителей на берег прибыл «медвежий патруль». Его члены вместе с добровольцами и чиновниками дежурят у детских садов и школ, несколько раз в день объезжают поселок.

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