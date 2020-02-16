В России автобус насмерть сбил одного из самых редких хищников на планете

Автобус насмерть сбил амурского тигра, который является одним из самых редких хищников на планете. Видео с места инцидента опубликовал центр «Амурский тигр» в Instagram.

На кадрах, снятых из машины, видно тело тигра, лежащее на дороге.

Директор центра Сергей Арамилев в беседе с ТАСС сообщил, что авария произошла на севере Приморского края, около села Глаголевка. Прибывшие на место столкновения инспекторы охотнадзора увидели следы животного, уходящие в лес. Позже они нашли тело молодого самца. «В этот район мы уже отправили ветеринаров и клетку в надежде спасти животное. К сожалению, не успели», — сказал Арамилев.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее в феврале браконьеры убили амурского тигра в лесу Приморского края. Работники местного охотнадзора направили собранные материалы в полицию для проведения расследования.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу и находится под угрозой исчезновения. Точная популяция хищника в России неизвестна. По данным «Тигриной переписи» 2015 года, их насчитывалось от 523 до 540 особей.

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