В Ессентуках пройдет фестиваль популярных киножанров

В Ессентуках состоится четвертый открытый фестиваль популярных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ». Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Мероприятие будет проходить с 24 по 31 июля. На это время в город-курорт съедутся актеры, звезды эстрады, режиссеры, сценаристы, общественные и культурные деятели.

Всего на фестивале представят 11 фильмов: «Эсав» Павла Лунгина, «Зови меня Дрозд» режиссера Павла Мирзоева, «Grand Канкан» Михаила Косырева-Нестерова, «Скажи ей» Александра Молочникова, «Маша» Анастасии Пальчиковой, «Архипелаг» Алексея Тельнова и Михаила Малахова-младшего, «Паркет» Александра Миндадзе, «Последняя Милая Болгария» Алексея Федорченко, «Конец фильма» Владимира Котта, «Клятва» Романа Нестеренко и «Флэшмоб» Алены Рубинштейн.

Помимо кинопоказов, в рамках собятия пройдут вернисажи и мастер-классы местных художников, а зрители смогут поучаствовать в создании собственного фильма. Также на кинофестивале продолжится традиция закладки именных плит на Аллее звезд. Так, она пополнится именами народных артистов России Татьяны Пилецкой и Виктора Сухорукова.

Ранее в июле стало известно, что в Тульской области впервые пройдет международный фестиваль кинокомедий — мероприятие состоится с 5 по 11 сентября 2021 года. На 19 площадках покажут российские и зарубежные комедии последних двух лет, картины для семейного просмотра, а также анимационные фильмы.