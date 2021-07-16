Фильм якутского режиссера «Иччи» будет показан на международном кинофестивале в Ирландии

Фильм якутского режиссера будет впервые показан на международном кинофестивале What the Fleadh?! в Ирландии. Об этом пишет NewsYkt.

Отмечается, что картина режиссера Костаса Марсаана и продюсера Марианны Сиэгэн «Иччи» будет впервые показана на кинофестивале What the Fleadh?!. В программе будут представлены жанровые фильмы (артхаус, хорроры, фантастика) международного производства.

Один из главных ежегодных кинофестивалей Ирландии пройдет с 20 по 25 июля в городе Голуэй.

В общероссийский прокат картина «Иччи» вышла 27 мая и собрала высокие оценки кинокритиков. Месяц назад фильм стал доступен к просмотру на различных цифровых платформах.

Ранее в июле сообщалось, что в конкурсной программе международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове будут представлены фильмы из шести стран. Фестиваль пройдет с 22-го по 24 июля. В основной программе примут участие шесть кинолент: «Серебряные коньки» (Россия), «Голые звери» (Германия), «Сыны Дании» (Дания), «Елгава-94» (Латвия), «Тело Христово» (Польша) и «Парк развлечений» (Швеция).