На кинофестивале в Пскове представят фильмы из шести стран

В конкурсной программе международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове будут представлены фильмы из шести стран. Об этом сообщает ТАСС.

Фестиваль пройдет с 22-го по 24 июля. В основной программе примут участие шесть кинолент: «Серебряные коньки» (Россия), «Голые звери» (Германия), «Сыны Дании» (Дания), «Елгава-94» (Латвия), «Тело Христово» (Польша) и «Парк развлечений» (Швеция). Также в рамках мероприятия пройдет конкурс короткометражных фильмов, в нем участвуют 22 работы. Помимо этого на фестивале будет представлена программа детских картин, в нее вошли шесть кинолент.

Показы пройдут на шести площадках, в том числе в Большом концертный зал Псковской филармонии и в кинотеатрах «Победа» и «Смена». Фестиваль откроется показом картины Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», снятой в 1938 году.