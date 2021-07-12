В Татарстане пройдет международный фестиваль кино «Рудник»

В Татарстане начался прием заявок на участие в международном фестивале документального кино «Рудник», который пройдет в Свияжске с 13 по 22 августа. Об этом сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что в этом году организаторы решили отступить от конкурсного формата проведения мероприятия — в рамках фестиваля будут показаны несколько документальных картин. Кроме того, главной частью события станет работа двух творческих мастерских — Школы документального кино и Школы документальной анимации.

Тем не менее, присоединиться к Школе документального кино смогут только ее бывшие выпускники старше 18 лет. Доступ ко второй мастерской будет открыт для всех гостей фестиваля — для участия необходимо пройти конкурсный отбор.

Ранее в июле сообщалось о том, что команда татарстанских дизайнеров и художников разработает первую в республике коллекцию современной татарской одежды. Отмечалось, что дизайнеры уже разработали 30 костюмов, представляющих свежий взгляд на традиционные национальные образы. Они были созданы для фильма Татьяны Черногузовой «Юха», который снят по мотивам сказок татарского фольклора.

