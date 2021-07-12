Фильм Серебренникова покажут в более чем 15 странах

Права на показ фильма «Петровы в гриппе» российского режиссера Кирилла Серебренникова приобрели более 15 стран. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 12 июля.

Отмечается, что картину покажут, в частности, в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Греции, Италии, Португалии, Польше, Чешской Республике, Словакии, Израиле, Франции, Турции, Мексике и Индонезии, а также в странах Балтии и бывшей Югославии.

Фильм Серебренникова снят по мотивам романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова. В картине сыграли Чулпан Хаматова, Семен Серзин, Юра Борисов, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд и Иван Дорн. Оператором выступил Владислав Опельянц. 12 июля запланирована премьера фильма на Каннском кинофестивале, где он участвует в основной программе. В российский прокат «Петровы в гриппе» выйдут 9 сентября.

6 июля сообщалось, что французский канал Ciné+ купит якутский фильм «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова. Контракт с телеканалом стал главным призом фестиваля российского кино Quand Les Russes, прошедшего в Париже.