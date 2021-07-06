Французский канал купит якутский фильм «Пугало»

Французский канал Ciné+ купит якутский фильм «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре Якутии.

Контракт с телеканалом (входит в состав крупной европейской медиакомпании Canal+) стал главным призом фестиваля русского кино Quand Les Russes, проходившего в Париже с 28 июня по 6 июля. Кроме того, картина получит помощь с поиском дистрибьютора на территории Франции.

Кроме «Пугала» в нынешней конкурсной программе было представлено еще четыре полнометражных фильма, снятых в 2020 году: «Китобой» Филиппа Юрьева, «Конференция» Ивана Твердовского, «Глубже» Михаила Сегала и «Блокадный дневник» Андрея Зайцева.

В жюри вошли известный кинокритик Пьер Мюра, арт-директор фестивалей Tribeca и Les Arcs Фредерик Буае и издатель Наталья Тюрина. Его возглавила актриса Марина Влади.

Фильм «Пугало» получил гран-при, приз за лучшую женскую роль и приз Гильдии киноведов и кинокритиков России на «Кинотавре», приз зрительских симпатий на фестивале «Меридианы Тихого», спецприз «Вера в кино» на фестивале в Тромсе, звания «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая главная женская роль» премии «Белый слон». Также фильм принял участие в фестивалях Arctic Open и «Окно в Европу», был номинирован на кинопремии «Ника» и «Золотой орел».

Ранее сообщалось, что фильм Нуучча якутского режиссера Владимира Мункуева представит Россию на международном кинофестивале в Карловых Варах. Он стал единственной российской картиной, которая вошла в конкурсную программу Восток-Запад. Фильм снят по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского, он рассказывает о жизни малого народа в глубине Сибири, а также описывает характеры и непростые взаимоотношения между людьми.