В Якутии стартовал посвященный культурному наследию северян конкурс прозы

В Якутии стартовал конкурс короткой прозы «Голоса полуночных земель», посвященный культурному наследию северян и истории освоения Арктики. Об этом пишет SakhaLife.

Прием заявок на конкурс завершится 14 сентября — принять в нем участие может любой гражданин России старше 18 лет. Победители получат денежные призы, также на основе их произведений будут поставлены мини-спектакли.

Участникам предлагается представить художественные произведения, которые раскрыли бы традиции, культуру, фольклор северных народов или историю освоения Арктики. Сам конкурс «Голоса полуночных земель» является частью просветительского медиапроекта «Русское Устье. Северный путь», который посвящен возрождению арктического мореплавания и традициям деревянного судостроения.

Ранее в июле два памятника Якутии вошли в список лучших в России. В категорию «Сооружения» попал объект «Шахта Шергина», памятник «Петр Бекетов» вошел в категорию «Персоны».

