В столице Башкирии проведут фестиваль поэтов имени Сергея Довлатова

В Уфе планируют провести фестиваль, приуроченный к 80-летию со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Подготовку к мероприятию обсудили в ходе пресс-конференции главы Башкортостана, пишет «Башинформ».

Отвечая на вопросы журналистов, министр культуры Башкортостана Амина Шафикова рассказала, что власти города прорабатывают вопрос об установке арт-объектов и планируют порадовать местных жителей различными мероприятиями, приуроченными к круглой дате. Одним из них станет фестиваль поэтов имени Сергея Довлатова.

Она также указала, что обсуждается переименование одной из уфимских улиц в честь Довлатова.

«Мы выполняем наши планы, финансирование на эти мероприятия будет», — заверил глава региона Радий Хабиров, комментируя планы.

Отмечается, что распоряжение о праздновании юбилея было подписано Хабировым 3 февраля 2021 года.