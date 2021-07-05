Два памятника Якутии вошли в список лучших в России

Два памятника Якутии попали топ-1000 по России. Об этом пишет «Московский комсомолец — Якутия».

В категорию «Сооружения» попал объект «Шахта Шергина», памятник «Петр Бекетов» вошел в категорию «Персоны».

Кроме того, национальный парк «Ленские столбы», «Ысыах Туймаады», «Полюс холода» - Оймякон, эпос «Олонхо», аэропорт «Платон Ойунский», салат «Индигирка» и cтроганина стали победителями из Якутии в конкурсе лучших локальных туристических брендов.

Всего на конкурс поступило 1478 заявок, рекомендовано было 572. В число победителей вошло 336 брендов из 77 регионов России.