Озеро Тургояк на Урале захотели признать памятником природы

Правительство Челябинской области захотело признать Озеро Тургояк памятником природы. Об этом сообщает издание URA.RU.

На территории, прилегающей к озеру, которое называют «братом Байкала», также планируют создать природный парк. В пресс-службе правительства области рассказали, что после совещания, которое прошло 30 июня, губернатор региона Алексей Текслер поручил провести комплексное экологическое исследование Тургояка.

«Сегодня в отдельные дни мы можем наблюдать на прибрежной территории озера Тургояк до 3,5 тысячи машин, причем нет надлежащих парковок — все не организовано, хаотично. Давайте комплексно посмотрим на развитие Тургояка, чтобы жители, туристы и представители бизнеса понимали, что мы делаем. Администрация Миасса должна активно участвовать в процессе», — заявил Текслер.

Тургояк называют «братом Байкала» из-за уникально чистой воды. Ежегодно озеро привлекает множество туристов, в том числе из Свердловской области. Статус памятника природы позволит выделить на прилегающей к озеру территории заповедные и рекреационные зоны, а также распределить антропогенную нагрузку на водоем.