В конфликте вокруг шихана Куштау поставили точку

Шихан Куштау, вокруг которого разгорелся конфликт после намерений провести его разработку, получил статус особо охраняемой природной территории — памятника природы. Об этом сообщил член Общественной палаты Ростислав Мурзагулов, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что правительство Башкирии уже подписало соответствующее постановление, поставив таким образом точку в данном вопросе.

В начале августа жители республики выступили против разработки Куштау «Башкирской содовой компанией» (БСК) и разбили палаточный лагерь. 24 августа власти Башкирии заявили, что намерены создать на территории шихана природный памятник регионального значения и обратились с соответствующим запросом в Минприроды.

26 августа на ситуацию отреагировал президент России Владимир Путин. Он потребовал от региональных и федеральных властей разобраться в ситуации и указал, что жители, которые указали на проблему, «в значительной мере правы», и с ними нужно вести диалог. После этого глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что конфликт исчерпан — по его словам, правительство поняло, что Куштау нельзя рассматривать в качестве источника сырья после реакции жителей региона. В будущем власти намерены выкупить контрольный пакет акций БСК и позднее перевести предприятие на альтернативное сырье.

Шихан Куштау расположен возле Стерлитамака, он считается одним из символов Башкирии. Защитники экологии настаивали, что его разработка нанесет ущерб природе.