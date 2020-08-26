Глава Башкирии счел исчерпаннным конфликт вокруг ситуации с шиханом Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров считает, что конфликт по проблеме шихана Куштау исчерпан. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«Вокруг Куштау давно уже закончился конфликт, потому что именно тогда, когда люди — жители нашей республики — очень объединенно и солидарно сказали "нет", мы начали понимать, что Куштау как сырье мы не имеем права рассматривать», — сказал он.

Ранее 26 августа сообщалось, что Путин потребовал от федерального правительства и властей Башкирии разобраться в ситуации вокруг шихана Куштау. Он отметил, что люди, обратившие внимание на эту проблему, «в значительной мере правы».

В начале августа жители республики выступили с протестом против разработки Куштау и разбили палаточный лагерь. 15 августа произошли столкновения с охранниками и росгвардейцами, людей разгоняли дубинками, газом и светошумовыми гранатами. Некоторых активистов задержали. Позже стало известно, что шихану дадут статус особо охраняемой территории.

Шихан Куштау рядом со Стерлитамаком считается одним из символов Башкирии. Экозащитники считают, что его разработка нанесет вред природе.