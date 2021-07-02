На перевале Дятлова установили памятник погибшим туристам

На перевале Дятлова в горах Северного Урала в Свердловской области установили памятник погибшим там в 1959 году студентам. Автором монумента стал художник-авангардист Григорий Энви (Григорий Масленников). Об этом сообщает портал «Родина».

Вместе с командой художник сам поднимал скульптуру на гору Холатчахль. Ее установили в 50 метрах от места, где находилась палатка погибшей группы. «Мало кто знает о точке, где она находилась. Зимой найти это место практически невозможно — все занесено снегом. Памятник поможет сориентироваться приезжающим на перевал туристам», — цитирует авторов проекта издание.

Высота монумента составляет четыре метра. Он представляет собой четыре человеческие фигуры в разных позах. Как пояснили в департаменте информационной политики Свердловской области, это символизирует разные версии гибели молодых людей. Памятник изготовлен из прочных материалов, выдерживающих суровые погодные условия Уральских гор.

Перевал назван в память о туристической группе под руководством Игоря Дятлова, погибшей зимой 1959 года на Северном Урале. Тогда при невыясненных обстоятельствах умерли девять лыжников туристического клуба Уральского политехнического института. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых из них были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.